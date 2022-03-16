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Три очка Хорвата помогли «Ванкуверу» обыграть «Нью-Джерси» в результативном матче

Три очка Хорвата помогли «Ванкуверу» обыграть «Нью-Джерси» в результативном матче
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В эти минуты в Ванкувере (Канада) на стадионе «Роджерс-Арена» завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Ванкувер Кэнакс» принимал «Нью-Джерси Дэвилз». Победу в этом матче одержали хозяева со счётом 6:3.

Счёт в матче открыл уже на 4-й минуте защитник хозяев Брэд Хант. На 11-й минуте удвоил преимущество Нильс Хёгландер. На 18-й же минуте одну шайбу отыграл Райан Грейвз.

Второй период стартовал с гола Джека Хьюза, который позволил своей команде сравнять счёт в матче. Но на 29-й минуте вновь вывел вперёд хозяев Бо Хорват. На 29-й упрочил преимущество Таннер Пирсон, а на 31-й минуте последний гол для своей команды забил Натан Бастиан.

Уже на второй минуте третьего периода Хорват оформил дубль. Точку в матче поставил Юхо Ламмикко.

НХЛ - регулярный чемпионат
16 марта 2022, среда. 05:00 МСК
Ванкувер Кэнакс
Ванкувер
Окончен
6 : 3
Нью-Джерси Дэвилз
Ньюарк
1:0 Хант (Миллер, Пирсон) – 03:34 (5x5)   2:0 Хёгландер (Хорват, Бёзер) – 10:59 (5x5)   2:1 Грейвз (Шарангович) – 17:17 (5x5)   2:2 Хьюз (Братт) – 24:25 (5x5)   3:2 Хорват – 28:34 (5x5)   4:2 Пирсон (Майерс, Миллер) – 28:51 (5x5)   4:3 Бастиан (Шарангович, Хьюз) – 31:55 (5x5)   5:3 Хорват (Хьюз, Миллер) – 41:24 (4x5)   6:3 Ламмикко (Шенн, Мотт) – 52:10 (5x5)
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