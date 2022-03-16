Три очка Хорвата помогли «Ванкуверу» обыграть «Нью-Джерси» в результативном матче

В эти минуты в Ванкувере (Канада) на стадионе «Роджерс-Арена» завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Ванкувер Кэнакс» принимал «Нью-Джерси Дэвилз». Победу в этом матче одержали хозяева со счётом 6:3.
Счёт в матче открыл уже на 4-й минуте защитник хозяев Брэд Хант. На 11-й минуте удвоил преимущество Нильс Хёгландер. На 18-й же минуте одну шайбу отыграл Райан Грейвз.
Второй период стартовал с гола Джека Хьюза, который позволил своей команде сравнять счёт в матче. Но на 29-й минуте вновь вывел вперёд хозяев Бо Хорват. На 29-й упрочил преимущество Таннер Пирсон, а на 31-й минуте последний гол для своей команды забил Натан Бастиан.
Уже на второй минуте третьего периода Хорват оформил дубль. Точку в матче поставил Юхо Ламмикко.
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