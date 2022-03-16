Якушев: если Ови обгонит Гретцки, это будет на все времена. Для Саши нет невозможного
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Двукратный олимпийский чемпион Александр Якушев поделился мнением о результативности российского форварда «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина, который сегодня вышел на чистое третье место по количеству голов в НХЛ.
«Для Овечкина нет ничего невозможного. Главное, чтобы без травм. Будем все переживать, чтобы он обогнал Гретцки. Тогда это будет рекорд на все времена. Важно сказать, что хоккей Гретцки и хоккей Овечкина — два совершенно разных вида спорта. Хоккей Гретцки в нынешних реалиях был бы практически невозможен, так что достижение Саши от этого ещё ценнее», – сказал Якушев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.
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