Губернатор Омской области посетил «Арену-Омск». Её готовность превышает 67%

Губернатор Омской области Александр Бурков посетил помещения основного здания «Арены-Омск» и зрительские павильоны досмотра, сообщает официальный сайт строящегося стадиона.

Сообщается, что готовность сооружения превышает 67%. В настоящее время на объекте выполняется монтаж внешних и внутренних инженерных сетей, завершается установка внутренних перегородок, ведётся отделка.

Продолжается утепление основного здания, монтаж панелей отделки и декоративных кассет холодного и теплого контуров, установка оконных блоков, остекление центрального витража. Начался монтаж трубопроводов холодильного оборудования, вентиляционных воздуховодов. Губернатор также оценил ход сооружения самой ледовой чаши. К сегодняшнему дню на объект доставлено насосное и вентиляционное оборудование, эскалаторы центрального фойе, лифтовое и сантехническое оборудование. Продолжается поставка воздуховодов для подготовки ледового поля, вентиляционного оборудования, концертного света, отделочных материалов, а также материалов для благоустройства прилегающей территории.

«Решение о переносе из Омска и Новосибирска чемпионата мира среди молодёжных команд нас не должно расстраивать, потому что спортивный объект «Арена» будет сдан, как и планировалось, в сентябре этого года. Самое главное — вернётся наш родной боевой «Авангард». Сегодня мы дистанционно следим за игрой нашей команды в плей-офф. Со следующего сезона мы уже будем смотреть матчи наших любимых хоккеистов на своей арене.

Что касается многофункционального спорткомплекса «Арена», строительство идёт в соответствии с графиком. Работы выполнены на объекте более чем на 67%. Основная импортная составляющая — лифты, эскалаторы, холодильная установка для подготовки льда — закуплена, завезена, и часть уже смонтирована на этом объекте. Снаружи идёт остекление, монтаж алюминиевых плит — всё это производится на Урале, на наших российских предприятиях. Объект будет закончен в срок.

В наших планах большая программа благоустройства территории вокруг «Арены»: подъездные дороги, пешеходные тротуары, парк «Прибрежный», который будут посещать не только любители хоккея, но и все омичи, гости города. Деньги предусмотрены и уже доведены до муниципалитета. Эта работа будет проделана в летний период», — цитирует Буркова официальный сайт «Арены-Омск».

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