«В этом противостоянии мы будем андердогом». Лямся — о серии с «Трактором»

Главный тренера «Салавата Юлаева» Томи Лямся прокомментировал предстоящую серию второго раунда Кубка Гагарина — 2022 с челябинским «Трактором».



«Думаю, в этом противостоянии мы будем андердогом. У соперника отмечу четыре хорошо играющих звена, отличное большинство, хороший голкипер, поэтому нам будет непросто. Сильный соперник.



Из «Салавата Юлаева» уехали все легионеры. Могу объяснить, почему остался? У всех в жизни разные ситуации, все на них по-разному реагируют. Каждый принимает собственное решение. Я — главный тренер этой команды, для меня это большая ответственность. Поэтому я в команде.



Какие моменты станут ключевыми в серии с «Трактором»? У нас, естественно, есть план, мы анализировали соперника. Но я не буду всех секретов раскрывать, потому что «Трактор», наверное, тоже смотрит эту пресс-конференцию (улыбается). А если серьёзно, то ключевой будет игра в неравных составах. Мы должны зарабатывать больше большинства, нежели соперник.



Прошлогодний «Трактор» и нынешний — это принципиально разные команды? В какой-то степени система сохранилась. Ключевое, что в неё смогли внедрить более сильных игроков, это очень важный момент.



Анвар Гатиятулин? Могу лишь выразить огромное уважение этому специалисту. Как вы и сказали, мы сыграем в третий раз. Впервые это было, когда я только начинал работать в Уфе, и в той серии мы уступили «Трактору» в седьмом матче. Уже тогда был виден почерк тренера соперника. Все команды Гатиятулина играют с огромным желанием и отлично выполняют его установку, это о многом говорит», — цитирует Лямся официальный сайт клуба.