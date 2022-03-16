Бирюков: мы должны «выпрыгивать из штанов» в плане характера, чтобы обыграть «Трактор»

Защитник «Салавата Юлаева» Евгений Бирюков поделился мнением о предстоящей серии плей-офф КХЛ с «Трактором».



«Предстоит очень интересная серия. Наша команда в полной боевой готовности. Соперника разобрали, тренерский штаб внёс корректировки перед предстоящим матчем. «Трактор» — организованная команда, которая хорошо реализует большинство.



Почти все считают «Трактор» фаворитом. Насколько это раскрепощает «Салават»? Мы не думаем об этом, все мысли об игре, концентрируемся на своих действиях. Увидим, что будет.



Перед сезоном «Салават» критиковали за избыток возрастных защитников, но при этом команда пропустила меньше всех в регулярке. За счёт чего удалось наладить оборону? В обороне играет вся команда. Мы начали работать в защите лучше, чем в прошлом году. За счёт этого и пришёл такой результат.



В чём нужно превзойти «Трактор», чтобы выиграть серию? Мы должны «выпрыгивать из штанов» в плане характера – это главное в плей-офф. Конечно, необходимо играть правильно, но надо что-то «доставать» извне.



Томи Лямся не покинул команду вместе с остальными легионерами и иностранными тренерами? В такой ситуации у каждого свои мысли. Огромная благодарность тренеру, что он здесь. Да, ребята уехали, но в команде есть другие игроки, в том числе и молодые, которые доказали, что могут выходить и забивать. Считаю, что «Салават» способен на многое», — цитирует Бирюкова официальный сайт клуба.