Кудашов объяснил решение перевести Ефремова в первое звено московского «Динамо»

Главный тренер московского «Динамо» Алексей Кудашов прокомментировал, кто станет первым номером клуба в серии плей-офф КХЛ с ЦСКА, а также перевод форварда Владислава Ефремова в первое звено команды.



«Кто будет первым номером в серии с ЦСКА? Завтра узнаете. Почему не тренировался Фёдоров? Тоже приболел.

Почему перевёл номинального центра Ефремова на край первого звена? Во-первых, он уже играл на этой позиции, и у него есть опыт. Поэтому он может как в обороне отработать, так и в атаке сыграть.



Задача – забивать голы в чужие ворота и не пропускать в свои. А по поводу схожести с Ведином не копайте так глубоко и не ищите, кто на кого похож. Тем более что по Ведину я сказал, что вопрос открытый, и обсуждать тут нечего», — передаёт слова Кудашова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.