Галиев: серия с «Северсталью» закалила характер, с ЦСКА на первый план выйдет тактика

Нападающий московского «Динамо» Станислав Галиев поделился ожиданиями от серии второго раунда Кубка Гагарина — 2022 с ЦСКА.



«Вчера не тренировались, сегодня немного покатались, был такой втягивающий день. Думаю, что завтра будет полноценная раскатка и уже будут более высокие скорости. Готовимся полным ходом. Все готовы. Плей-офф, второй раунд, на первый план выходит тактика. Красивого хоккея может и не быть – 1:0, 2:1 – цена ошибки очень велика.



Отдыхали меньше, чем игроки ЦСКА? Не знаю по поводу ЦСКА, но мы в тонусе. Отыгрыш в серии с «Северсталью» придаёт уверенности и закаляет характер. Думаю, что это даже плюс на начальном этапе. Подскажу ли партнёрам по игре Федотова? Да нас сегодня только собрали, ещё ничего не обсуждали. Обсудим, тренер вратарей всё подскажет и покажет. Это их секреты.



С Ефремовым ещё не играл в одном звене, но думаю, что у нас всё будет хорошо. Он парень с характером, у него хорошая скорость. Думаю, что он нам пригодится. Советов по игре на краю ему не давал. Учитывая, что он играл в центре, если будет нужно, он может взять вбрасывания. В этом даже есть свои плюсы», — передаёт слова Галиева корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.