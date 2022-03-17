Два очка Кучерова помогли «Тампе» обыграть «Сиэтл»

Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Сиэтл Кракен» принимал «Тампа-Бэй Лайтнинг». Встреча прошла в Сиэтле (США) на стадионе «Климат Пледж-Арена» и завершилась победой гостей со счётом 4:1.



В составе «Тампы» оформил дубль Виктор Хедман, и по разу отличились Энтони Чирелли и Никита Кучеров. Также на счету у российского нападающего одна результативная передача, а у Стивена Стэмкоса — три. Другой россиянин Михаил Сергачёв не отметился результативными действиями.



За «Сиэтл» единственный гол забил Янни Гурд с помощью пасов Джордана Эберле и Винса Данна.



В следующем матче «Тампа» встретится с «Нью-Йорк Рейнджерс», а «Сиэтл» сыграет с «Детройт Ред Уингз».