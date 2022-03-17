Два очка Кучерова помогли «Тампе» обыграть «Сиэтл»
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Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Сиэтл Кракен» принимал «Тампа-Бэй Лайтнинг». Встреча прошла в Сиэтле (США) на стадионе «Климат Пледж-Арена» и завершилась победой гостей со счётом 4:1.
В составе «Тампы» оформил дубль Виктор Хедман, и по разу отличились Энтони Чирелли и Никита Кучеров. Также на счету у российского нападающего одна результативная передача, а у Стивена Стэмкоса — три. Другой россиянин Михаил Сергачёв не отметился результативными действиями.
За «Сиэтл» единственный гол забил Янни Гурд с помощью пасов Джордана Эберле и Винса Данна.
В следующем матче «Тампа» встретится с «Нью-Йорк Рейнджерс», а «Сиэтл» сыграет с «Детройт Ред Уингз».
НХЛ - регулярный чемпионат
17 марта 2022, четверг. 05:00 МСК
Сиэтл Кракен
Сиэтл
Окончен
1 : 4
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
1:0 Гурд (Эберле, Данн) – 02:38 (5x4) 1:1 Кучеров (Стэмкос) – 06:26 (5x5) 1:2 Хедман (Стэмкос, Кучеров) – 28:48 (5x4) 1:3 Чирелли (Палат, Пойнт) – 40:23 (5x5) 1:4 Хедман (Стэмкос, Пойнт) – 54:26 (5x4)
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