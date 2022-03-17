Фридман: «Рейнджерс» интересуются обменом Радулова

Известный инсайдер Эллиот Фридман на сайте Sportsnet рассказал об интересе «Нью-Йорк Рейнджерс» к российскому нападающему «Даллас Старз» Александру Радулову, контракт которого с кэпхитом $ 6,25 млн заканчивается в конце текущего сезона.



Радулов в нынешнем сезоне провёл 52 матча и набрал 18 очков: забросил три шайбы и отдал 15 результативных передач. Российский форвард выступает за «Даллас» с сезона-2017/2018. Ранее в НХЛ он также играл в «Нэшвилл Предаторз» (2011/2012) и «Монреаль Канадиенс» (2016/2017).



«Нью-Йорк Рейнджерс» на данный момент занимает пятое место в таблице Восточной конференции, набрав 81 очко после 60 игр.



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