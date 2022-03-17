Генменеджер «Югры» прокомментировал информацию о возвращении клуба в КХЛ

Генеральный менеджер «Югры» Сергей Гусев прокомментировал информацию о возможном возвращении команды в Континентальную хоккейную лигу.

«Я первый раз об этом слышу, поэтому и комментировать нечего. Готов ли клуб вступить в КХЛ, если опустится пол зарплат? Наверное. Думаю, что пол действительно опустится и опустится намного», – сказал Гусев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Бульчуком.

Напомним, в текущем сезоне «Югра» обновила рекорд Высшей хоккейной лиги по количеству победных матчей подряд, одержав 24 победы. Ранее 23 победы одержала «Сарыарка» в сезоне-2012/2013.

Югорчане покинули КХЛ вместе с тольяттинской «Ладой» в марте 2018 года.

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