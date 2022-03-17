Турнирная таблица и результаты матча прошедшего игрового дня НХЛ

«Чемпионат» представляет турнирную таблицу Национальной хоккейной лиги по состоянию на 17 марта, а также итоги матча прошедшего игрового дня регулярного чемпионата. В этот день было сыграно четыре встречи.

«Миннесота Уайлд» – «Бостон Брюинз» – 4:2

«Миннесота» обыграла «Бостон» в домашнем матче. В составе хозяев дубль оформил российский форвард Кирилл Капризов, также отличились Джордан Гринвей и Райан Хартман. У гостей шайбы забросили Крэйг Смит и Брэд Маршан.

«Оттава Сенаторз» – «Коламбус Блю Джекетс» – 1:4

«Коламбус» одержал волевую победу в гостях. Единсвтенный гол хозяев на счету Тайлера Энниса, у гостей шайбы забросили Джек Раслович (дубль), Эрик Робинсон и Шон Курали.

«Калгари Флэймз» – «Нью-Джерси Дэвилз» – 6:3

«Калгари» в результативном матче переиграл «Нью-Джерси». У хозяев отличились Бретт Ритчи, Эндрю Манджапане, Дилсон Дюбе, Мэттью Ткачук, Милан Лулич и Джонни Годро. В составе гостей голы на счету Доусона Мерсера, Пи Кей Суббэна и Егора Шаранговича.

«Сиэтл Кракен» – «Тампа-Бэй Лайтнинг» – 1:4

«Тампа» выиграла у «Сиэтла», уступая в счёте по ходу матча. Янни Гурд вывел хозяев вперёд, а в состав «Тампы» голами отметись Никита Кучеров, Виктор Хедман (дубль) и Энтони Чирелли.

Таблицу Восточной конференции с 88 очками после 60 игр возглавляет «Флорида Пантерз». На один балл меньше у «Каролины Харрикейнз», которая провела на одну встречу меньше. На три балла от «Харрикейнз» отстаёт «Тампа-Бэй Лайтнинг», на счету которой 60 матчей.



На Западе лидирует «Колорадо Эвеланш», набравший 91 очко в 61 игре. На втором месте идёт «Калгари Флэймз», у которого 81 балл после 60 встреч. Тройку замыкает «Сент-Луис Блюз», набравший 76 очков в 59 матчах.

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