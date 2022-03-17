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Турнирная таблица и результаты матча прошедшего игрового дня НХЛ

Турнирная таблица и результаты матча прошедшего игрового дня НХЛ
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«Чемпионат» представляет турнирную таблицу Национальной хоккейной лиги по состоянию на 17 марта, а также итоги матча прошедшего игрового дня регулярного чемпионата. В этот день было сыграно четыре встречи.

«Миннесота Уайлд» – «Бостон Брюинз» – 4:2

«Миннесота» обыграла «Бостон» в домашнем матче. В составе хозяев дубль оформил российский форвард Кирилл Капризов, также отличились Джордан Гринвей и Райан Хартман. У гостей шайбы забросили Крэйг Смит и Брэд Маршан.

НХЛ - регулярный чемпионат
17 марта 2022, четверг. 02:30 МСК
Миннесота Уайлд
Сент-Пол
Окончен
4 : 2
Бостон Брюинз
Бостон
1:0 Капризов (Голигоски, Хартман) – 06:55 (5x4)   2:0 Капризов (Цуккарелло, Сперджен) – 14:28 (5x5)   2:1 Смит (Фредерик, Карло) – 16:59 (5x5)   2:2 Маршан (Койл, Макэвой) – 21:49 (5x4)   3:2 Гринвей (Эрикссон Эк, Сперджен) – 47:56 (5x5)   4:2 Хартман – 59:55 (en)

«Оттава Сенаторз» – «Коламбус Блю Джекетс» – 1:4

«Коламбус» одержал волевую победу в гостях. Единсвтенный гол хозяев на счету Тайлера Энниса, у гостей шайбы забросили Джек Раслович (дубль), Эрик Робинсон и Шон Курали.

НХЛ - регулярный чемпионат
17 марта 2022, четверг. 02:30 МСК
Оттава Сенаторз
Оттава
Окончен
1 : 4
Коламбус Блю Джекетс
Коламбус
1:0 Эннис (Шабо, Тирни) – 09:48 (5x5)   1:1 Рослович (Веренски, Лайне) – 15:13 (5x5)   1:2 Робинсон (Веренски, Мерзликин) – 22:40 (5x5)   1:3 Рослович (Лайне, Карлссон) – 34:21 (5x5)   1:4 Курали – 58:23 (en)

«Калгари Флэймз» – «Нью-Джерси Дэвилз» – 6:3

«Калгари» в результативном матче переиграл «Нью-Джерси». У хозяев отличились Бретт Ритчи, Эндрю Манджапане, Дилсон Дюбе, Мэттью Ткачук, Милан Лулич и Джонни Годро. В составе гостей голы на счету Доусона Мерсера, Пи Кей Суббэна и Егора Шаранговича.

НХЛ - регулярный чемпионат
17 марта 2022, четверг. 05:00 МСК
Калгари Флэймз
Калгари
Окончен
6 : 3
Нью-Джерси Дэвилз
Ньюарк
1:0 Ритчи (Дюбе, Чюлингтон) – 09:43 (5x5)   1:1 Мерсер (Татар, Хишир) – 16:21 (5x5)   2:1 Манджапане (Танев, Тоффоли) – 18:22 (5x5)   2:2 Суббэн (Хишир) – 25:01 (5x5)   3:2 Дюбе (Ткачук, Ханифин) – 27:04 (5x5)   4:2 Ткачук (Гудбрансон) – 29:31 (5x5)   5:2 Лучич (Андерссон) – 30:33 (5x5)   5:3 Шарангович (Братт, Хьюз) – 43:51 (5x5)   6:3 Годро (Ткачук, Линдхольм) – 57:30 (en)

«Сиэтл Кракен» – «Тампа-Бэй Лайтнинг» – 1:4

«Тампа» выиграла у «Сиэтла», уступая в счёте по ходу матча. Янни Гурд вывел хозяев вперёд, а в состав «Тампы» голами отметись Никита Кучеров, Виктор Хедман (дубль) и Энтони Чирелли.

НХЛ - регулярный чемпионат
17 марта 2022, четверг. 05:00 МСК
Сиэтл Кракен
Сиэтл
Окончен
1 : 4
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
1:0 Гурд (Эберле, Данн) – 02:38 (5x4)   1:1 Кучеров (Стэмкос) – 06:26 (5x5)   1:2 Хедман (Стэмкос, Кучеров) – 28:48 (5x4)   1:3 Чирелли (Палат, Пойнт) – 40:23 (5x5)   1:4 Хедман (Стэмкос, Пойнт) – 54:26 (5x4)

Таблицу Восточной конференции с 88 очками после 60 игр возглавляет «Флорида Пантерз». На один балл меньше у «Каролины Харрикейнз», которая провела на одну встречу меньше. На три балла от «Харрикейнз» отстаёт «Тампа-Бэй Лайтнинг», на счету которой 60 матчей.

На Западе лидирует «Колорадо Эвеланш», набравший 91 очко в 61 игре. На втором месте идёт «Калгари Флэймз», у которого 81 балл после 60 встреч. Тройку замыкает «Сент-Луис Блюз», набравший 76 очков в 59 матчах.

Турнирная таблица НХЛ

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