Как вы относитесь к отстранению сборной России по хоккею от участия в Евротуре?

16 марта стало известно, что сборная России по хоккею отстранена от участия в Евротуре на два года, а её место заняла команда Швейцарии. В состав турнира входят четыре сборные: Финляндия, Швеция, Чехия и Швейцария, заменившая Россию.



Уже в мае швейцарцы сыграют на шведском этапе Еврохоккейтура. Напомним, ранее сборная России была отстранена от участия во всех международных соревнованиях в 2022 году.



«Чемпионат» предлагает принять участие в опросе: «Как вы относитесь к отстранению сборной России по хоккею от участия в Евротуре?»

Последний турнир, в котором россияне приняли участие – Олимпиада-2022, где национальная команда под руководством Алексея Жамнова заняла второе место.

Будь всегда в курсе новостей! Подписывайся на Telegram-канал «Чемпионата».