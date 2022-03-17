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Как вы относитесь к отстранению сборной России по хоккею от участия в Евротуре?

Как вы относитесь к отстранению сборной России по хоккею от участия в Евротуре?
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16 марта стало известно, что сборная России по хоккею отстранена от участия в Евротуре на два года, а её место заняла команда Швейцарии. В состав турнира входят четыре сборные: Финляндия, Швеция, Чехия и Швейцария, заменившая Россию.

Уже в мае швейцарцы сыграют на шведском этапе Еврохоккейтура. Напомним, ранее сборная России была отстранена от участия во всех международных соревнованиях в 2022 году.

«Чемпионат» предлагает принять участие в опросе: «Как вы относитесь к отстранению сборной России по хоккею от участия в Евротуре?»

Последний турнир, в котором россияне приняли участие – Олимпиада-2022, где национальная команда под руководством Алексея Жамнова заняла второе место.

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