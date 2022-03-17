Быков считает отстранение сборной России от Евротура поводом к увеличению числа матчей КХЛ

Бывший главный тренер сборной России Вячеслав Быков поделился мнением об отстранении сборной России от Евротура.
«Я думаю, наши руководители Федерации и Лиги найдут решение, чтобы были команды, с которыми можно будет провести спарринг матчи. Конечно, важно, чтобы кандидаты в сборную проходили по ходу сезона какие-то международные матчи, чтобы почувствовать свой уровень, увидеть, как другие работать, сравнить себя.
Надеюсь, что наши хоккеисты будут иметь практику. С какими сборными? С Белоруссией, безусловно, стоит. Нужно наладить контакты с другими странами. Может быть, кто-то найдётся. С другой стороны для КХЛ здесь открывается большая возможность для того, чтобы увеличить количество матчей. Теперь нам нужно выработать свою стратегию. Мы не должны забывать ни о чемпионате, ни о сборной», — сказал Быков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Микеле Антоновым.
Будь всегда в курсе новостей! Подписывайся на Telegram-канал «Чемпионата».
- 17 марта 2022
-
14:00
-
13:47
-
13:30
-
13:30
-
13:23
-
13:23
-
13:15
-
13:00
-
12:57
-
12:41
-
12:30
-
12:17
-
12:15
-
12:00
-
11:53
-
11:21
-
11:15
-
11:00
-
10:45
-
10:24
-
10:13
-
09:54
-
09:45
-
08:47
-
08:05
-
08:00
-
07:44
-
07:40
-
05:59
-
05:34
-
05:17
-
03:10
- 16 марта 2022
-
23:43
-
23:27
-
22:44