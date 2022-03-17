Быков считает отстранение сборной России от Евротура поводом к увеличению числа матчей КХЛ

Бывший главный тренер сборной России Вячеслав Быков поделился мнением об отстранении сборной России от Евротура.



«Я думаю, наши руководители Федерации и Лиги найдут решение, чтобы были команды, с которыми можно будет провести спарринг матчи. Конечно, важно, чтобы кандидаты в сборную проходили по ходу сезона какие-то международные матчи, чтобы почувствовать свой уровень, увидеть, как другие работать, сравнить себя.



Надеюсь, что наши хоккеисты будут иметь практику. С какими сборными? С Белоруссией, безусловно, стоит. Нужно наладить контакты с другими странами. Может быть, кто-то найдётся. С другой стороны для КХЛ здесь открывается большая возможность для того, чтобы увеличить количество матчей. Теперь нам нужно выработать свою стратегию. Мы не должны забывать ни о чемпионате, ни о сборной», — сказал Быков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Микеле Антоновым.

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