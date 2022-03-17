Глава ФХБ прокомментировал возможность вступления второго белорусского клуба в КХЛ

Председатель Федерации хоккея Беларуси Александр Богданович прокомментировал информацию о возможном вступлении второго клуба в состав КХЛ.

«В настоящее время мы с российскими коллегами обсуждаем возможность выступления белорусских клубов в российских лигах. Это было одним из вопросов совместной коллегии Министерств спорта Беларуси и России.

Однако на данный момент окончательное решение еще не принято. Для нас важно, чтобы молодые белорусские игроки получали возможность дальнейшего развития, и участие в международных лигах — отличная возможность для этого. В первую очередь, прорабатываем возможность представительства в МХЛ, но рассматриваем и другие варианты», – сказал Богданович в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Львом Лукиным.

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