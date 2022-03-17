Михайлов: отстранение от Евротура — большая потеря. Мировой хоккей не может без России

Двукратный олимпийский чемпион Борис Михайлов поделился мнением об отстранении сборной России от Евротура.
«Конечно, отстранение от Евротура — это большая потеря, потому что сборная России будет без официальных игр. Думаю, пройдёт какое-то время, и всё встанет на своё место. И европейский, и мировой хоккей не может без сборной России. Хоккей без российской команды — это 25%.
Будем готовиться! Федерация должна обеспечить товарищеские игры или может быть даже приостановить деятельность сборной России. Лучшим вариантом будет найти доступных соперников, организовать турниры. Белорусь, Казахстан, тот же Китай — пускай приезжают те, кто захочет.
Печально, но безвыходных положений нет. Сборная СССР не имела такой международной практики до 1972 года — и ничего. Думаю, руководители сделают всё возможное, чтобы сборная функционировала», — сказал Михайлов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Валентиной Сивкович.
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