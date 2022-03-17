Вайсфельд: «Трактор» – фаворит в серии с «Салаватом», но не скажу, что всё однозначно

Известный хоккейный функционер и эксперт Леонид Вайсфельд поделился ожиданиями от серии плей-офф между «Трактором» и «Салаватом Юлаевым».



«Думаю, что фаворит «Трактор», но не сказал бы, что всё однозначно. Для меня будет интересно, как проявят себя молодые игроки «Салавата». Легионеры, конечно, ключевой фактор. Уфу покинули пять ведущих игроков клуба, при этом все пятеро входят в число ведущих игроков лиги. Зато теперь появляются шансы себя проявить у молодёжи. Да даже Шмелёв и Кадейкин играют в команде другую роль. С «Сибирью» они себя проявили хорошо, посмотрим, как будет дальше.



«Трактор» как весь сезон играл, в такой хоккей и будет дальше играть. Что касается вратарей, то я бы не сказал, что Вилл намного сильнее Шарыченкова, но потеря Метсолы для уфимцев ощутима. Шарыченков – квалифицированный вратарь, но не на столько стабильный, как Метсола. Александр везде был вторым вратарём, а сейчас вышел на первые роли, ещё и в плей-офф. Есть шанс доказать, что на него можно рассчитывать», – сказал Вайсфельд в эксклюзивном интервью обозревателю «Чемпионата» Павлу Панышеву.



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