Роман Ротенберг — о серии со «Спартаком»: не разглашаем козырей, но они у нас есть

Главный тренер СКА Роман Ротенберг ответил на вопрос, учитывал ли тренерский штаб при подготовке команды ситуацию в «Спартаке», который не играл с января.
«Мы все факторы учитываем, но будем отталкиваться от своих возможностей и своей игры. Не разглашаем козырей, но козыри у нас есть. Играем активно, несмотря на тактику соперника. Понятно, что есть тактическая вариативность, но в целом СКА всегда активно играет, особенно дома.
Не согласен с тезисом, что уже давно было понятно, что во втором раунде будут «Динамо», СКА и ЦСКА. У минского «Динамо» сильный состав, тренерский штаб, куда входят игроки разных сборных. Они предложили нам много тактических сюрпризов. Нам пришлось преодолеть много сложностей, чтобы победить. Счёт 4-0, но эти игры дали нам много возможностей выйти на новый уровень.
Стараемся смотреть все серии на Западе и Востоке, также следим за молодёжкой, вышкой. В системе СКА много игроков, которые имеют шансы играть в основе и в плей-офф. Следим и работаем круглосуточно, чтобы развивать наших игроков и добиваться результата», – передаёт слова Ротенберга корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.
Напомним, столичная команда пробилась во второй раунд плей-офф, так как её соперник – финский «Йокерит» – снялся с розыгрыша плей-офф КХЛ.
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