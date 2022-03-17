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Мухамадуллин: у меня все мысли о плей-офф КХЛ. Из «Нью-Джерси» иногда пишут после матчей

Мухамадуллин: у меня все мысли о плей-офф КХЛ. Из «Нью-Джерси» иногда пишут после матчей
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Защитник «Салавата Юлаева» Шакир Мухамадуллин поделился ожиданиями от предстоящей серии плей-офф КХЛ с «Трактором».

«Что говорят тренеры, как настраивают на игры молодых? Тренеры говорят, что надо просто получать удовольствие. Настало наше время.

«Трактор» — техничная команда, которая не любит силовую борьбу. Можем обыгрывать их за счёт желания. Они играют в свой хоккей, такой же стиль, как и год назад. Давления нет. Мы все профессионалы, надо радоваться игровому времени, тем более в плей-офф.

Как реагировал на провокации «Сибири» в первом раунде? Было тяжело в некоторых моментах. Старались, но не везде получалось. С «Трактором» надо больше контролировать свои эмоции. Удаления портят игру.

Команда ещё больше сплотилась после отъезда легионеров? У нас и с ними был хороший коллектив, сплочённая команда. Мы один кулак, держимся вместе. Трудности всегда есть и будут.

В связи с последними событиями «Нью-Джерси» стал больше общаться? У меня все мысли о плей-офф. Только после матчей иногда пишут и спрашивают: как дела? Я думаю только о плей-офф», – цитирует Мухамадуллина «Горобзор.ру».

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