Бурдасов — о серии со «Спартаком»: они хорошо подготовились, найти тонус — вопрос времени

Нападающий СКА Антон Бурдасов поделился ожиданиями от серии второго раунда плей-офф КХЛ со «Спартаком».
«Как провели две недели после серии с минским «Динамо»? Мы отрабатывали свои тактические схемы, нюансы. Исправляли ошибки, на которые нам указало минское «Динамо». Проработали «Спартак», просмотрели соперника – всё в штатном режиме.
Как вы видели, все игры с «Динамо» были очень тяжёлыми. Счёт в серии 4-0, но это ни о чём не говорит, матчи были трудными. Со «Спартаком» ждём тоже тяжёлую серию: они вышли в плей-офф, там есть мастеровитые ребята, хорошая команда. В плей-офф нет лёгких соперников.
У «Спартака» не было игровой практики. Насколько этот фактор будет влиять? Мы тоже довольно давно не играли. Возможно, сопернику потребуется на один матч больше, чтобы вернуть игровой тонус. Эти мелкие детали очень важны: быстрота принятия решений отличается от той, что есть в тренировочном процессе. Физически «Спартак», уверен, хорошо подготовился, а найти тонус – вопрос времени», — цитирует Бурдасова официальный сайт СКА.
- 17 марта 2022
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