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«Трактор» не может забросить «Салавату Юлаеву» три домашних матча в плей-офф КХЛ подряд

«Трактор» не может забросить «Салавату Юлаеву» три домашних матча в плей-офф КХЛ подряд
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Уфимский «Салават Юлаев» одержал победу над челябинским «Трактором» в первом матче полуфинала Восточной конференции плей-офф Континентальной хоккейной лиги со счётом 1:0. Встреча прошла на стадионе «Арена-Трактор имени Валерия Белоусова».

Подопечные Анвара Гатиятулина в третий раз подряд не сумели забросить шайбу в ворота «Салавата Юлаева» в домашней встрече в рамках плей-офф КХЛ. В розыгрыше Кубка Гагарина — 2021 команды встретились на стадии первого раунда, победу в серии одержали уфимцы со счётом 4-1. Тогда «Трактор» уступил в обеих домашних встречах — 0:3 и 0:4.

Следующий матч между командами состоится в субботу, 19 марта, в Челябинске. Стартовое вбрасывание — в 15:00 по московскому времени.

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