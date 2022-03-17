Шестёркин — главный претендент на «Везина Трофи» по версии авторов официального сайта НХЛ

Российский голкипер «Нью-Йорк Рейнджерс» Игорь Шестёркин занял первое место в голосовании авторов официального сайта Национальной хоккейной лиги за кандидатов на награду «Везина Трофи», которую получает лучший вратарь НХЛ по итогам регулярного чемпионата.



По итогам голосования Шестёркин набрал 71 балл, 13 обозревателей поставили его на первое место. Следом идёт голкипер «Калгари Флэймз» Якоб Маркстрём, на счету которого 44 очка, замыкает тройку Фредерик Андерсен из «Каролины Харрикейнз» с 39 баллами.



В текущем регулярном чемпионате Шестёркин принял участие в 39 матчах, в которых одержал 29 побед, отражая в среднем 93,8% бросков при коэффициенте надёжности 2,07. «Рейнджерс» занимают пятое место в таблице Востока, заработав 81 балл после 60 матчей.