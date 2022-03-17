Кудашов: во втором периоде «Динамо» могло и должно было выходить вперёд

Главный тренер московского «Динамо» Алексей Кудашов прокомментировал поражение в матче второго раунда серии плей-офф Кубка Гагарина — 2022 с ЦСКА (2:3).



«Первый период был за ЦСКА, но во втором мы выправили ситуацию. Нельзя сказать, что мы там явно владели инициативой, но хороших моментов создали достаточно. Могли и должны были выходить вперёд. Но в третьем периоде мы совершили ошибки, которые предрешили исход игры.



Мы были готовы к скоростям в ЦСКА в третьем периоде, они с первой смены так играли. У нас не ладился выход из зоны? Не скажу, что не ладился. Просто совершали немного не те действия, которые были нужны. Я сказал – мы сделали ошибки.



У Тринеева есть шанс получать больше игрового времени. Он у нас постоянно играет, если бы не травмы в течение сезона. Он с первого дня был у нас на сборах, но просто две травмы у него было, поэтому он иногда и выпадал.

Отъезд легионеров? Мы уже вчера об этом знали. Давайте оставим эту тему. Почему играл Бочаров? Это было наше внутреннее решение. Так решили», — передаёт слова Кудашова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.