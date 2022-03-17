«Динамо» едва не сотворило чудо в концовке! Но ЦСКА продолжает побеждать в плей-офф КХЛ

К московскому дерби во втором раунде Кубка Гагарина ЦСКА и «Динамо» подходили в разном состоянии. Армейцы как-то удивительно легко прошли «Локомотив» в четвертьфинале конференции, потратив лишь четыре матча, бело-голубые же промучились с «Северсталью», доведя дело до седьмой игры. ЦСКА на старте плей-офф показал отличный хоккей, который не слишком отличался от того, что мы видели в исполнении красно-синих, когда ими руководил Игорь Никитин. «Динамо» обнажило ворох собственных проблем, с которыми подопечные Кудашова подошли к кубковой весне.

Перед вторым раундом бело-голубые ещё и потеряли Петерссона с О'Деллом, тогда как вдоволь отдохнувший ЦСКА не испытывал никаких проблем, связанных с потерей ключевых игроков. Словом, армейцы казались однозначными фаворитами серии.

И старт первого матча это вполне себе подтвердил. ЦСКА контролировал игру, действовал активнее, агрессивнее, быстрее, заставляя Ивана Бочарова регулярно вступать в игру. «Динамо» не позволяло у своих ворот слишком много, но всё же выглядело пассивнее и в итоге пропустило от Константина Окулова. Армейский форвард почему-то получил свободный лёд в чужой зоне в окружении всей динамовской пятёрки и точнейшим броском открыл счёт в матче.

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ЦСКА продолжил контролировать среднюю зону и проводить весьма опасные наскоки на чужие ворота, хотя им зачасту не хватало должной остроты. Впрочем, у «Динамо» моменты возникали ещё реже, и примерно до середины второго периода вообще было не очень понятно, как бело-голубые планируют забивать.

Но тут у ЦСКА стали раз за разом возникать провалы, в результате которых динамовцы начали очень опасно убегать к владениям Ивана Федотова — очевидно, дальней лавкой лучше воспользовалось именно «Динамо». Не забил Шипачёв, не забил Игумнов, но всё-таки одна из контратак бело-голубых привела к голу. Иван Муранов убежал по левому борту, шикарно развернул Гилмора и одновременно выдал пас на следовавшего параллельным курсом Якимова, который броском в касание не промахнулся.

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1:1 — ЦСКА, имеющий небольшое игровое преимущество, ушёл в раздевалку при ничейном счёте, будучи наказанным за регулярные провалы в обороне, приводящие к контратакам. «Динамо», кстати, могло рассчитывать и на большее, но в большинстве лидерам бело-голубых не хватало динамики при перемещении шайбы, из-за чего обе попытки реализовать лишнего запомнились лишь неопасными бросками из углов.

Ну а третий период расставил всё по своим местам. Гораздо более активный ЦСКА буквально смял выглядевшее вялым и уставшим «Динамо». У армейцев лучше ходила шайба, они в разы яростнее шли в форчек, и заброшенные шайбы после перерыва не заставили себя ждать. Сначала Панкратов забил гол-близнец Окулова, с кистей зарядив в дальнюю девятку ворот Бочарова. А потом и Антон Слепышев резким, быстрым броском прошил голкипера бело-голубых.

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ЦСКА в этот вечер был попросту быстрее, компактнее и агрессивнее соперника, у «Динамо» же как таковой игры не получалось. Большинство у бело-голубых не работало, лидеры-тихоходы вообще не напоминали о себе, а все форточки для контратак ЦСКА в третьем периоде надёжно прикрыл.

Армейцы должны были спокойно довести дело до победы, однако хоккей — один из самых непредсказуемых видов спорта, и на самом флажке «Динамо» едва чудом не спаслось! За 37 секунд до финальной сирены в расстановке «6 на 5» забил Шипачёв, а вскоре у бело-голубых возник ещё один потрясающий шанс для гола, но Федотов в ближнем бою был великолепен.

3:2 — справедливо удержал победу в матче и повёл в серии. По игре армейцы полностью превзошли своего соперника, и прямо сейчас тяжело представить, что такого может придумать Алексей Кудашов, чтобы «Динамо» реально смогло претендовать на итоговую победу в противостоянии.