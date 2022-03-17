С. Фёдоров: в конце ЦСКА отключился. Это нужно пережить, а после полуночи — вообще забыть

Главный тренер ЦСКА Сергей Фёдоров поделился мнением о встрече с московским «Динамо» (3:2) в рамках серии плей-офф Континентальной хоккейной лиги.
«Хорошая плотная игра, высокие скорости. Мы неплохо провели начало первого периода. Хорошо двигались с шайбой и без шайбы во втором периоде, но пропустили контратаку. В остальном — рад за ребят, в третьем периоде вовремя забросили две важные шайбы. А конец матча вы все видели. Не знаю. Отключились от системы, как-то не сыграли по-игроцки, не сыграли с душой и сердцем. ЦСКА с победой. Достойный соперник. Думаю, что серия только начинается.
Третий период мы начали так, как и начинали матч. А после этого не использовали три-четыре явных голевых момента, а потом выдали вот такую концовку. Это нужно переварить, пережить, а после полуночи — вообще забыть. Потому что в плей-офф неправильно играть так. Просто неправильно. Играем 60+ минут, играем на команду. Я всегда знал, что 3:1 — это не совсем удобный счёт для любой команды», — передаёт слова Фёдорова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.
- 17 марта 2022
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