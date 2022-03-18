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Бойков закинул Слепышева на борт, юные фанаты поддерживали армейцев. Фото победы ЦСКА

Бойков закинул Слепышева на борт, юные фанаты поддерживали армейцев. Фото победы ЦСКА
Болельщик ЦСКА
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17 марта в Москве на стадионе «ЦСКА Арена» ЦСКА одержал победу над московским «Динамо» в первой игре в рамках второго раунда плей-офф Кубка Гагарина 2022 года со счётом 3:2 (1:0, 0:1, 2:1).

Главный тренер московского «Динамо» Алексей Кудашов прокомментировал поражение в матче второго раунда серии плей-офф Кубка Гагарина — 2022 с ЦСКА (2:3).

«Первый период был за ЦСКА, но во втором мы выправили ситуацию. Нельзя сказать, что мы там явно владели инициативой, но хороших моментов создали достаточно. Могли и должны были выходить вперёд. Но в третьем периоде мы совершили ошибки, которые предрешили исход игры.

Мы были готовы к скоростям в ЦСКА в третьем периоде, они с первой смены так играли. У нас не ладился выход из зоны? Не скажу, что не ладился. Просто совершали немного не те действия, которые были нужны. Я сказал – мы сделали ошибки», — передаёт слова Кудашова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

Лучшие кадры с матча ЦСКА — «Динамо» — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Александра Сафонова.

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