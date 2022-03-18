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Два очка Овечкина и гол Кузнецова помогли «Вашингтону» разгромить «Коламбус»

Два очка Овечкина и гол Кузнецова помогли «Вашингтону» разгромить «Коламбус»
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Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Коламбус Блю Джекетс» принимал «Вашингтон Кэпиталз». Встреча прошла в Коламбусе на стадионе «Нейшнвайд-Арена» и завершилась победой гостей со счётом 7:2

В составе победителей забивали Энтони Манта (дважды), Мартин Фегервары, Александр Овечкин, Коннор Макмайкл, Конор Шири и Евгений Кузнецов. Защитник Дмитрий Орлов завершил матч с коэффициентом полезности «+1».

За «Коламбус» отличился Оливер Бьёркстранд и Патрик Лайне Российский нападающий Егор Чинахов не отметился результативными действиями. Защитник Владислав Гавриков завершил встречу с коэффициентом полезности «-2».

В следующем матче «Вашингтон» сыграет с «Карлиной Харрикейнз», а «Коламбус» встретится с «Сент-Луис Блюз».

НХЛ - регулярный чемпионат
18 марта 2022, пятница. 02:00 МСК
Коламбус Блю Джекетс
Коламбус
Окончен
2 : 7
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
0:1 Манта (Оши) – 04:29 (5x5)   0:2 Манта – 12:20 (5x5)   0:3 Фегервары (Спронг, Карлсон) – 21:20 (5x5)   1:3 Бьёркстранд (Ворачек, Доми) – 26:57 (5x4)   1:4 Овечкин (Шири, Уилсон) – 30:44 (5x4)   2:4 Лайне (Веренски, Пик) – 41:47 (5x5)   2:5 Макмайкл – 44:15 (5x5)   2:6 Шири (ван Римсдайк, Бекстрём) – 47:21 (en)   2:7 Кузнецов (Бекстрём, Овечкин) – 49:03 (5x4)
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