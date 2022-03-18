Два очка Овечкина и гол Кузнецова помогли «Вашингтону» разгромить «Коламбус»

Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Коламбус Блю Джекетс» принимал «Вашингтон Кэпиталз». Встреча прошла в Коламбусе на стадионе «Нейшнвайд-Арена» и завершилась победой гостей со счётом 7:2

В составе победителей забивали Энтони Манта (дважды), Мартин Фегервары, Александр Овечкин, Коннор Макмайкл, Конор Шири и Евгений Кузнецов. Защитник Дмитрий Орлов завершил матч с коэффициентом полезности «+1».

За «Коламбус» отличился Оливер Бьёркстранд и Патрик Лайне Российский нападающий Егор Чинахов не отметился результативными действиями. Защитник Владислав Гавриков завершил встречу с коэффициентом полезности «-2».

В следующем матче «Вашингтон» сыграет с «Карлиной Харрикейнз», а «Коламбус» встретится с «Сент-Луис Блюз».