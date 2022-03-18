«Даллас» в овертайме обыграл «Монреаль», у Радулова и Гурьянова по передаче

Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Монреаль Канадиенс» принимал «Даллас Старз». Встреча прошла в Монреале на стадионе «Белл-центр» и завершилась победой гостей в овертайме со счётом 4:3.

В составе победителей забивали Радек Факса, Джейми Бенн и Йон Клингберг (дважды). Российские нападающие Александр Радулов и Денис Гурьянов отметились результативными передачами.

За «Монреаль» забивали Коул Кофилд, Ник Судзуки и Кори Шюнеман. Российский защитник Александр Романов отметился результативной передачей.

В следующем матче «Монреаль» встретится с «Оттавой Сенаторз», а «Даллас» сыграет с «Нью-Йорк Айлендерс». Матчи пройдут 20 и 19 марта соответственно.