«Даллас» в овертайме обыграл «Монреаль», у Радулова и Гурьянова по передаче
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Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Монреаль Канадиенс» принимал «Даллас Старз». Встреча прошла в Монреале на стадионе «Белл-центр» и завершилась победой гостей в овертайме со счётом 4:3.
В составе победителей забивали Радек Факса, Джейми Бенн и Йон Клингберг (дважды). Российские нападающие Александр Радулов и Денис Гурьянов отметились результативными передачами.
За «Монреаль» забивали Коул Кофилд, Ник Судзуки и Кори Шюнеман. Российский защитник Александр Романов отметился результативной передачей.
В следующем матче «Монреаль» встретится с «Оттавой Сенаторз», а «Даллас» сыграет с «Нью-Йорк Айлендерс». Матчи пройдут 20 и 19 марта соответственно.
НХЛ - регулярный чемпионат
18 марта 2022, пятница. 02:00 МСК
Монреаль Канадиенс
Монреаль
Окончен
3 : 4
ОТ
Даллас Старз
Даллас
0:1 Факса (Раффль, А. Радулов) – 18:33 (5x5) 1:1 Кофилд (Судзуки, Уайдман) – 29:37 (5x4) 1:2 Бенн (Линделль, Клингберг) – 35:51 (5x5) 2:2 Судзуки (Кофилд, Романов) – 48:52 (4x4) 3:2 Шюнеман (Питлик, Дофен) – 52:47 (5x5) 3:3 Клингберг (Бенн, Гурьянов) – 55:14 (5x5) 3:4 Клингберг (Бенн, Сегин) – 64:50 (3x3)
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