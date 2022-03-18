Жиру стал вторым игроком в истории «Филадельфии», сыгравшим 1000 матчей в составе клуба

Нападающий «Филадельфии Флайерз» Клод Жиру провёл 1000-й матч в составе американского клуба, приняв участие в игре регулярного чемпионата НХЛ с «Нэшвилл Предаторз» (4:5).
Канадский форвард стал всего вторым игроком в истории «Филадельфии», сыгравшим 1000 матчей в составе клуба. Рекорд «лётчиков» принадлежит великому Бобби Кларку, который 1144 раз надевал свитер «Филадельфии», выходя на лёд в матче НХЛ.
34-летний Жиру дебютировал в лиге в сезоне-2007/2008 и на протяжении всей карьеры играет исключительно за «Флайерз». За 1000 матчей в лиге Клод отметился 291 шайбой и 609 результативными передачами при показателе полезности "+27" и 412 минутах штрафного времени.
Счёт голам в этом матче открыли хозяева – на 8-й минуте забил Трэвис Санхайм. На 21-й минуте сравнял Таннер Жанно. Уже через минуту хозяева вновь вышли вперёд благодаря голу Кэм Йорка. На 24-й минуте преимущество упрочил Джеймс ван Римсдайк. На 26-й минуте отыграл одну шайбу Филипп Майерс. На 37-й минуте счёт был равным – Райан Джохансен отличился.Третий период стартовал с гола Филипа Форсберга на 42-й минуте, который вывел гостей вперёд. Но на 56-й минуте Кевин Хейз сравнял счёт, а на 59-й минуте победную для хозяев шайбу забросил Джоэль Фараби.
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