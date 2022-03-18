И. Григоренко: «Трактор» был никакой — ни огня, ничего

Бывший игрок и капитан «Салавата Юлаева» Игорь Григоренко поделился мнением о ходе первого матча серии второго раунда плей-офф Кубка Гагарина — 2022 между уфимским клубом и «Трактором» (1:0).
«Мне очень понравилось, как вчера сыграл «Салават». Оборонительная тактика команды не стала для меня неожиданностью – всё-таки этой плей-офф. Уфа ничего не дала сделать сопернику.
«Салават» сыграл очень грамотно, причём и моменты были – в конце «1 в 0» убегали. Наконец-то российские ребята в Уфе поняли, что сами должны играть. Раньше они сидели и ждали от иностранцев, когда те забьют. Может быть, сказалось, что «Трактор» долго не играл, но челябинцы вообще были никакие – ни огня, ничего», — сказал Григоренко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Бульчуком.
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