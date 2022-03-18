О'Делл обратился к болельщикам московского «Динамо» после расторжения контракта с клубом

Канадский нападающий московского «Динамо» Эрик О'Делл, ранее покинувший клуб, обратился к болельщикам команды.



«Привет, болельщики „Динамо“. Хочу поблагодарить вас за невероятный сезон. Знаю, что ситуация сейчас очень сложная. Думаю, что для меня и моей семьи лучше сейчас быть дома, на родине.



Очень надеемся, что всё решится и мы вернёмся на следующий сезон. Вы были невероятны, поддерживали нас на протяжении всего пути. Первый раунд был невероятен. Было здорово видеть вас на арене, слышать вашу поддержку.



Вы очень нужны команде. Спасибо за всё, ребята. Надеюсь, скоро увидимся!», — сказал О'Делл в видео, опубликованном на странице бело-голубых во «Вконтакте».



Напомним, также «Динамо» покинул шведский нападающий Андре Петерссон.