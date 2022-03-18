Б. Миронов — о разгроме СКА: Жамнов сделал огромное дело, внёс лепту в сегодняшнюю победу

Главный тренер «Спартака» Борис Миронов прокомментировал итоги первого матча второго раунда плей-офф КХЛ со СКА (6:1, 1-0).
«Хорошая игра, понравилась. Наша команда вышла заряженной. Была видна суетливость — два месяца перерыва сказываются. Но через короткие смены быстро вошли в игру, забили быстрые голы, а дальше играли по заданию, поэтому довели матч до победы. Сегодня мы шагнули на первую ступеньку, порадовались чуть-чуть и забыли. Всегда приятно выигрывать, но эту победу уже нужно забыть и готовиться к следующей встрече. Серия состоит из четырёх побед. Следующий матч послезавтра, идём к тому, к чему стремились весь сезон, ступенька за ступенькой. Хочу поздравить болельщиков с победой, они подгоняют нас, это помогает ребятам.
Жамнов — тренер национальной сборной, всех игроков хорошо знает. Мы много общались, разговаривали, он высказал своё мнение, прислушиваемся. Он сделал огромное дело, внёс лепту в сегодняшнюю победу. У нас одна семья, один кулак, мы все вместе, один за всех и все за одного. Подсказывал ли Жамнов по наушнику? Нет, сегодня были без наушников, разговаривали за день до игры, где-то Жамнов что-то подсказал. Мы это приняли и даже успели поработать над тем, что он посоветовал. Алексей Юрьевич сильно помог, спасибо ему. Но команда должна доказывать каждую игру, что мы не просто так сегодня выиграли», — передаёт слова Миронова корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.
- 18 марта 2022
-
22:38
-
22:35
-
22:30
-
22:26
-
22:23
-
22:19
-
22:12
-
21:54
-
21:04
-
20:39
-
20:36
-
20:34
-
20:23
-
20:17
-
20:09
-
20:04
-
20:02
-
19:53
-
19:25
-
19:15
-
18:56
-
18:41
-
18:14
-
18:00
-
17:50
-
17:39
-
17:37
-
17:24
-
17:14
-
17:00
-
16:45
-
16:32
-
16:00
-
15:52
-
15:45