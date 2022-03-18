Б. Миронов — о разгроме СКА: Жамнов сделал огромное дело, внёс лепту в сегодняшнюю победу

Главный тренер «Спартака» Борис Миронов прокомментировал итоги первого матча второго раунда плей-офф КХЛ со СКА (6:1, 1-0).

«Хорошая игра, понравилась. Наша команда вышла заряженной. Была видна суетливость — два месяца перерыва сказываются. Но через короткие смены быстро вошли в игру, забили быстрые голы, а дальше играли по заданию, поэтому довели матч до победы. Сегодня мы шагнули на первую ступеньку, порадовались чуть-чуть и забыли. Всегда приятно выигрывать, но эту победу уже нужно забыть и готовиться к следующей встрече. Серия состоит из четырёх побед. Следующий матч послезавтра, идём к тому, к чему стремились весь сезон, ступенька за ступенькой. Хочу поздравить болельщиков с победой, они подгоняют нас, это помогает ребятам.

Жамнов — тренер национальной сборной, всех игроков хорошо знает. Мы много общались, разговаривали, он высказал своё мнение, прислушиваемся. Он сделал огромное дело, внёс лепту в сегодняшнюю победу. У нас одна семья, один кулак, мы все вместе, один за всех и все за одного. Подсказывал ли Жамнов по наушнику? Нет, сегодня были без наушников, разговаривали за день до игры, где-то Жамнов что-то подсказал. Мы это приняли и даже успели поработать над тем, что он посоветовал. Алексей Юрьевич сильно помог, спасибо ему. Но команда должна доказывать каждую игру, что мы не просто так сегодня выиграли», — передаёт слова Миронова корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.