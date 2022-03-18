СКА разгромно проиграл «Спартаку», впервые уступив в плей-офф с Р. Ротенбергом во главе

В Санкт-Петербурге на стадионе «Ледовый дворец» завершился первый матч серии второго раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги, в котором местный СКА принимал московский «Спартак». Встреча завершилась уверенной победой гостей со счётом 6:1 (3:0, 1:1, 2:0). Для Романа Ротенберга это поражение стало первым в качестве главного тренера СКА.

На 6-й минуте Егор Савиков вывел красно-белых вперёд. На 17-й минуте Иван Дроздов увеличил преимущество гостей, забросив шайбу в меньшинстве. На заключительной минуте первого периода Андрей Локтионов забил третий гол. На 28-й минуте Степан Фальковский отыграл одну шайбу. Однако всего через 40 секунд Александр Хохлачёв с передачи Максима Цыплакова восстановил отрыв в три шайбы. На 58-й минуте Сергей Широков забил пятый гол. На последней минуте Александр Никишин установил итоговый счёт матча — 6:1.

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Таким образом, счёт в серии стал 1-0 в пользу «Спартака». Следующий матч состоится послезавтра, 20 марта. Он также пройдёт в Санкт-Петербурге.