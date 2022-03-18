«Тампа» выменяла у «Чикаго» второго снайпера команды в сезоне Хагеля

«Чикаго Блэкхоукс» и «Тампа-Бэй Лайтнинг» совершили обмен, сообщается на официальной странице «молний» в «Твиттере».

«Тампа» получила 23-летнего нападающего Брэндона Хагеля, а также два выбора на драфте: четвёртый раунд – 2022 и четвёртый раунд – 2024.



«Чёрные ястребы», в свою очередь, получили компенсацию в лице двух выборов в первом раунде драфта (2023 и 2024 год), а также двух нападающих — Тейлора Рэддиша и Бориса Катчука.



Хагель набрал 37 (21+16) очков в 55 встречах регулярного чемпионата НХЛ. Его контракт с кэпхитом $ 1,3 млн действует до конца сезона-2023/2024. Он является вторым снайпером команды после Алекса Дебринкэта.

24-летний Рэддиш принял участие в 53 матчах сезона, в которых набрал 12 (5+7) результативных баллов в 53 играх сезона. 23-летний Катчук сыграл 38 встреч и записал в свой актив 6 (2+4) очков в 38 матчах чемпионата. Оба новичка «Чикаго» имеют контракты с кэпхитом $ 758,333 тыс., действующие до конца сезона-2023/2024.