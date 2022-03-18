«Тампа» выменяла у «Чикаго» второго снайпера команды в сезоне Хагеля

«Чикаго Блэкхоукс» и «Тампа-Бэй Лайтнинг» совершили обмен, сообщается на официальной странице «молний» в «Твиттере».
«Тампа» получила 23-летнего нападающего Брэндона Хагеля, а также два выбора на драфте: четвёртый раунд – 2022 и четвёртый раунд – 2024.
«Чёрные ястребы», в свою очередь, получили компенсацию в лице двух выборов в первом раунде драфта (2023 и 2024 год), а также двух нападающих — Тейлора Рэддиша и Бориса Катчука.
Хагель набрал 37 (21+16) очков в 55 встречах регулярного чемпионата НХЛ. Его контракт с кэпхитом $ 1,3 млн действует до конца сезона-2023/2024. Он является вторым снайпером команды после Алекса Дебринкэта.
24-летний Рэддиш принял участие в 53 матчах сезона, в которых набрал 12 (5+7) результативных баллов в 53 играх сезона. 23-летний Катчук сыграл 38 встреч и записал в свой актив 6 (2+4) очков в 38 матчах чемпионата. Оба новичка «Чикаго» имеют контракты с кэпхитом $ 758,333 тыс., действующие до конца сезона-2023/2024.
- 18 марта 2022
-
23:20
-
23:17
-
22:55
-
22:48
-
22:42
-
22:38
-
22:35
-
22:30
-
22:26
-
22:23
-
22:19
-
22:12
-
21:54
-
21:04
-
20:39
-
20:36
-
20:34
-
20:23
-
20:17
-
20:09
-
20:04
-
20:02
-
19:53
-
19:25
-
19:15
-
18:56
-
18:41
-
18:14
-
18:00
-
17:50
-
17:39
-
17:37
-
17:24
-
17:14
-
17:00