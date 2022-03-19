У Овечкина произошла стычка с Нидеррайтером во время гола Кузнецова в игре с «Каролиной»

36-летний российский форвард «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин, чей гол в большинстве и точный бросок в буллитной серии игры с «Каролиной Харрикейнз» (4:3 Б) принесли «столичным» победу, едва не подрался с форвардом «ураганов» Нино Нидеррайтером во время гола Евгения Кузнецова.
Александр столкнулся со швейцарцем у борта, после чего Нино резко отмахнулся рукой, однако конфликт был достаточно быстро исчерпан – хоккеисты лишь потолкались у одного из круга вбрасываний.
Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.
Напомним, теперь на счету Александра Овечкина 769 заброшенных шайб в лиге. Второе место в списке лучших снайперов в истории НХЛ с 801 шайбой занимает Горди Хоу. На первом месте Уэйн Гретцки, забивший 894 гола.
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