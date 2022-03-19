Кожевников: Фазель бы не допустил бана России. Воют шведы и финны, остальные — лушпайки

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников поделился мнением об отстранении сборной России от участия в международных турнирах.

«Такой специалист, как Фазель, нам нужен. Авторитетный человек, грамотный, ко всем относился нейтрально, в политику не лез никогда. А нынешний президент ИИХФ Тардиф – это политический деятель, ему надо уже избираться в какое-нибудь правительство. Уже готов парень.

Фазель бы отстранения России не допустил, смог бы договориться. Там же в основном финны со шведами воют, а все остальные – лушпайки, о них даже говорить не хочется. Думаю, Фазель как порядочный человек нашёл бы вариант, и всё было бы мирно и тихо», – сказал Кожевников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Еленой Кузнецовой.

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