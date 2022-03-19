Кожевников: Фазель бы не допустил бана России. Воют шведы и финны, остальные — лушпайки

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников поделился мнением об отстранении сборной России от участия в международных турнирах.
«Такой специалист, как Фазель, нам нужен. Авторитетный человек, грамотный, ко всем относился нейтрально, в политику не лез никогда. А нынешний президент ИИХФ Тардиф – это политический деятель, ему надо уже избираться в какое-нибудь правительство. Уже готов парень.
Фазель бы отстранения России не допустил, смог бы договориться. Там же в основном финны со шведами воют, а все остальные – лушпайки, о них даже говорить не хочется. Думаю, Фазель как порядочный человек нашёл бы вариант, и всё было бы мирно и тихо», – сказал Кожевников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Еленой Кузнецовой.
Будь всегда в курсе новостей! Подписывайся на Telegram-канал «Чемпионата».
- 19 марта 2022
-
13:55
-
13:38
-
13:15
-
12:26
-
12:06
-
12:00
-
11:45
-
11:00
-
10:15
-
09:55
-
09:00
-
08:45
-
08:38
-
08:12
-
08:00
-
07:44
-
07:15
-
07:07
-
07:00
-
06:48
-
06:47
-
06:28
-
06:25
-
06:15
-
06:09
-
05:56
-
05:42
-
05:30
-
05:10
-
04:47
-
04:32
-
02:35
- 18 марта 2022
-
23:50
-
23:48
-
23:30