«Трактор» открыл счёт во втором матче с «Салаватом Юлаевым»

В эти минуты в Челябинске на «Арене Трактор имени Юрия Ляпкина» проходит второй матч второго раунда серии плей-офф, где челябинский «Трактор» принимает уфимский «Салават Юлаев». На момент написания новости идёт 25-я минута матча, счёт в серии 1:0 в пользу хозяев.

На 25-й минуте Алексей Бывальцев реализовал большинство и забил первую шайбу «Трактора» в этой серии. Ему ассистировали Владимир Ткачёв и Никита Тертышный.

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Напомним, «Салават» ведёт в серии со счётом 1-0. В первом матче уфимцы выиграли со счётом 1:0.

Победитель этой пары в финале конференции сыграет с победителем пары «Металлург» – «Авангард», где после одного матча выигрывают омичи (1-0).