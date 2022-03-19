Источник: экс-форвард «Салавата» Плэтт подал заявление на отказ от гражданства Беларуси

Экс-нападающий «Салавата Юлаева» Джефф Плэтт подал заявление на отказ от гражданства Беларуси, сообщает «Горобзор.ру».



Отметим, что канадо-белорусский форвард выступал в Континентальной хоккейной лиге с 2008 года. В начале марта текущего года Плэтт расторг контракт с уфимским «Салаватом Юлаевым» и покинул Россию.



В завершившемся регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги 36-летний Плэтт принял участие в 40 матчах, в которых забросил три шайбы и отдал семь результативных передач при показателе полезности «+1».



Всего за 14 лет в КХЛ канадский нападающий принял участие в 724 встречах, в которых забил 202 гола и отдал 167 результативных передач, суммарно набрав 369 очков при общей полезности «+17».