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Источник: экс-форвард «Салавата» Плэтт подал заявление на отказ от гражданства Беларуси

Источник: экс-форвард «Салавата» Плэтт подал заявление на отказ от гражданства Беларуси
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Экс-нападающий «Салавата Юлаева» Джефф Плэтт подал заявление на отказ от гражданства Беларуси, сообщает «Горобзор.ру».

Отметим, что канадо-белорусский форвард выступал в Континентальной хоккейной лиге с 2008 года. В начале марта текущего года Плэтт расторг контракт с уфимским «Салаватом Юлаевым» и покинул Россию.

В завершившемся регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги 36-летний Плэтт принял участие в 40 матчах, в которых забросил три шайбы и отдал семь результативных передач при показателе полезности «+1».

Всего за 14 лет в КХЛ канадский нападающий принял участие в 724 встречах, в которых забил 202 гола и отдал 167 результативных передач, суммарно набрав 369 очков при общей полезности «+17».

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