Из КХЛ уже сбежал топ-легионер. Гранлунд — только первая ласточка?

В КХЛ началась самая захватывающая часть сезона – плей-офф, но, к сожалению, приходится следить не только за ледовыми сражениями, но и за тем, что творится за пределами площадки. Сегодня пришла новость – лидер «Салавата Юлаева», свежеиспечённый олимпийский чемпион в составе сборной Финляндии Маркус Гранлунд собрал форму и покинул расположение клуба. В день старта серии первого раунда с «Сибирью».

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При этом ещё позавчера Гранлунд тренировался вместе со всей командой и выходил в первой спецбригаде большинства. Теперь у «Салавата» больше нет ни лучшего бомбардира команды в регулярном чемпионате, ни ударной финской тройки, и главному тренеру Томи Лямся придётся срочно перекраивать сочетания за несколько часов до начала первого раунда.

Ранее «Салават» покинул канадский белорус Джефф Плэтт, но он, положа руку на сердце, был не самой большой потерей. Гранлунд же стал первым топовым легионером, сбежавшим из КХЛ. И, думается, он – лишь первая ласточка.

Российский хоккей сейчас атакуют по всем фронтам. ИИХФ отстранила сборные России от своих турниров и даже не пустила на встречу Совета единственного его российского представителя Павла Буре. Европейские хоккейные федерации выступают единым фронтом и в довесок к этому исключили Россию из Евротура.

В этой напряжённой ситуации многие иностранцы навострили лыжи из КХЛ. Уже расторг контракт с «Сибирью» американец Ник Шор – сегодня клуб официально подтвердил эту информацию. Либор Гудачек из минского «Динамо» (сегодня им играть первый матч со СКА) на днях рассказал, что все легионеры команды хотят покинуть КХЛ и вернуться домой: «У нас сложная ситуация. В команде много легионеров, все хотят уйти. Сейчас мы находимся в Санкт-Петербурге, поэтому есть альтернатива — вернуться домой через Хельсинки или Литву».

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«Не только две команды покинули КХЛ, но и ряд иностранцев бежит оттуда, что делает положение вещей довольно нестабильным. Один агент сказал мне, что у одного из его помощников, который хранит деньги в рублях, из-за нестабильности курса сумма на счёте уменьшилась вдвое. Некоторые задаются вопросом о долгосрочной жизнеспособности КХЛ», — рассуждал канадский журналист Крис Джонстон в эфире Sportsnet.

Удержать легионеров у себя прямо сейчас будет очень непросто. Во-первых, курс рубля уже далеко не такой привлекательный. Во-вторых, сами игроки на нервах, к тому же на них тоже оказывается давление из своих стран. Уже пошли разговоры, что за Гранлундом готов последовать датский защитник Филип Ларсен. Массовый отъезд легионеров может сильно изменить расклад сил в серии с «Сибирью».

Такова новая реальность, от неё не уйти, и клубы должны перестраиваться и иметь в рукаве планы Б, если ещё их не разработали. Надеемся, КХЛ готова к встрече с этим новым серьёзным вызовом.