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Московское «Динамо» потерпело второе подряд поражение в серии с ЦСКА

Московское «Динамо» потерпело второе подряд поражение в серии с ЦСКА
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В Москве на стадионе «ЦСКА-Арена» завершился второй матч серии второго раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги, в котором местный ЦСКА принимал московское «Динамо». Встреча завершилась победой армейцев со счётом 4:2 (2:1, 1:1, 1:0).

КХЛ - плей-офф. 1/2 финала - Запад. 2-й матч
19 марта 2022, суббота. 17:00 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
4 : 2
Динамо М
Москва
1:0 Абрамов – 09:16 (5x5)   1:1 Галиев – 15:45 (5x5)   2:1 Григоренко (Карнаухов, Слепышев) – 16:19 (5x5)   2:2 Фёдоров (Игумнов) – 31:39 (5x5)   3:2 Каменев (Окулов) – 32:03 (5x5)   4:2 Попов (Гилмор, Провольнев) – 42:18 (5x5)

На 10-й минуте Виталий Абрамов вывел ЦСКА вперёд. На 16-й минуте Станислав Галиев сравнял счёт. Через 34 секунды Михаил Григоренко во второй раз позволил армейцам выйти вперёд. На 32-й минуте Артём Фёдоров с передачи Ивана Игумнова восстановил равенство — 2:2. Всего 24 секунды потребовалось ЦСКА, чтобы забить третий гол. Отличился Владислав Каменев с передачи Константина Окулова. На 43-й минуте Александр Попов забросил четвёртую шайбу.

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

Таким образом, счёт в серии стал 2-0 в пользу ЦСКА. Следующий матч состоится послезавтра, 21 марта. Он пройдёт в Москве.

Календарь плей-офф КХЛ
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