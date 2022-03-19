Московское «Динамо» потерпело второе подряд поражение в серии с ЦСКА

В Москве на стадионе «ЦСКА-Арена» завершился второй матч серии второго раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги, в котором местный ЦСКА принимал московское «Динамо». Встреча завершилась победой армейцев со счётом 4:2 (2:1, 1:1, 1:0).

На 10-й минуте Виталий Абрамов вывел ЦСКА вперёд. На 16-й минуте Станислав Галиев сравнял счёт. Через 34 секунды Михаил Григоренко во второй раз позволил армейцам выйти вперёд. На 32-й минуте Артём Фёдоров с передачи Ивана Игумнова восстановил равенство — 2:2. Всего 24 секунды потребовалось ЦСКА, чтобы забить третий гол. Отличился Владислав Каменев с передачи Константина Окулова. На 43-й минуте Александр Попов забросил четвёртую шайбу.

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Таким образом, счёт в серии стал 2-0 в пользу ЦСКА. Следующий матч состоится послезавтра, 21 марта. Он пройдёт в Москве.