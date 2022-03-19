Московское «Динамо» потерпело второе подряд поражение в серии с ЦСКА

В Москве на стадионе «ЦСКА-Арена» завершился второй матч серии второго раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги, в котором местный ЦСКА принимал московское «Динамо». Встреча завершилась победой армейцев со счётом 4:2 (2:1, 1:1, 1:0).
На 10-й минуте Виталий Абрамов вывел ЦСКА вперёд. На 16-й минуте Станислав Галиев сравнял счёт. Через 34 секунды Михаил Григоренко во второй раз позволил армейцам выйти вперёд. На 32-й минуте Артём Фёдоров с передачи Ивана Игумнова восстановил равенство — 2:2. Всего 24 секунды потребовалось ЦСКА, чтобы забить третий гол. Отличился Владислав Каменев с передачи Константина Окулова. На 43-й минуте Александр Попов забросил четвёртую шайбу.
Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».
Таким образом, счёт в серии стал 2-0 в пользу ЦСКА. Следующий матч состоится послезавтра, 21 марта. Он пройдёт в Москве.
- 19 марта 2022
-
19:58
-
19:22
-
19:00
-
18:51
-
18:36
-
18:33
-
18:10
-
17:56
-
17:35
-
17:14
-
16:55
-
16:46
-
16:19
-
15:54
-
15:29
-
15:08
-
15:00
-
14:35
-
13:55
-
13:38
-
13:15
-
12:26
-
12:06
-
12:00
-
11:45
-
11:00
-
10:15
-
09:55
-
09:00
-
08:45
-
08:38
-
08:12
-
08:00
-
07:44
-
07:15