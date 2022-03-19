Артём Фёдоров рассказал, за счёт чего московское «Динамо» может спасти серию с ЦСКА

Нападающий московского «Динамо» Артём Фёдоров после второго поражения в серии с ЦСКА (2:4) подлился мыслями о том, как можно исправить ситуацию.

«Не думаю, что прошлая семиматчевая серия сейчас нам мешает. Вроде всё в порядке в этом плане. Мы готовы физически, так что не думаю, что в этом проблема. У меня хорошее состояние. Интересно играть в плей-офф, поэтому всё отлично. Рад, что сегодня сыграл. Забивать всегда приятно, и голы всегда добавляют уверенности. А по поводу такого сезона — ну бывает и такое. Не всегда всё складывается так, как ты хочешь.

За счёт чего можно спасти серию? Нужно больше контролировать шайбу, больше владеть инициативой и реализовывать моменты. Нужно забивать больше, чем они. Чувствую ли ответственность сейчас на себе? Да ничего не чувствую, вообще об этом не думаю. Просто поставили в состав — вышел и сыграл. Не забиваю себе голову ничем лишним», — передаёт слова Фёдорова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.