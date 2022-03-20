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«Калгари» победил «Ванкувер», «Детройт» уступил «Сиэтлу»

«Калгари» победил «Ванкувер», «Детройт» уступил «Сиэтлу»
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В Ванкувере (Канада) на стадионе «Роджерс-Арена» завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Ванкувер Кэнакс» принимал «Калгари Флэймз». Победу в этом матче одержали гости со счётом 5:2.

В составе победителей забивали Ноа Ханифин, Мэтью Ткачук, Расмус Андерссон, Элиас Линдхольм и Джонни Годро. За хозяев заброшенными шайбами отметились Мэттью Хаймор и Брок Бёзер.

НХЛ - регулярный чемпионат
20 марта 2022, воскресенье. 05:00 МСК
Ванкувер Кэнакс
Ванкувер
Окончен
2 : 5
Калгари Флэймз
Калгари
0:1 Ханифин (Йернкрок) – 4:45 (5x5)   0:2 Ткачук (Баклунд) – 7:46 (5x5)   0:3 Андерссон (Ткачук, Дюбе) – 13:51 (5x5)   0:4 Линдхольм (Тоффоли) – 24:29 (5x5)   0:5 Годро (Ткачук, Андерссон) – 46:28 (5x4)   1:5 Хаймор (Ламмикко, Хант) – 47:37 (5x5)   2:5 Бёзер (Петтерссон, Хьюз) – 57:14 (5x4)

В параллельном матче в Сиэтле на стадионе «Климат Пледж-Арена» «Сиэтл Кракен» принимал «Детройт Ред Уингз». Победу в этом матче одержали хозяева со счётом 4:2.

На 34-й минуте счёт открыли гости благодаря стараниям Джо Велено. На 37-й минуте Таро Хиросе удвоил преимущество. На 48-й минуте Адам Ларссон отыграл одну шайбу, а через 2 минуты Джейден Шварц сравнял счёт. На 54-й минуте хозяева вышли вперёд благодаря голу Янни Гурда, а на последней минуте матча он оформил дубль.

НХЛ - регулярный чемпионат
20 марта 2022, воскресенье. 05:00 МСК
Сиэтл Кракен
Сиэтл
Окончен
4 : 2
Детройт Ред Уингз
Детройт
0:1 Велено (Ларкин) – 33:18 (5x5)   0:2 Хиросе (Бертуцци, Рэймонд) – 36:08 (5x4)   1:2 Ларссон (Данн, Макканн) – 47:10 (5x5)   2:2 Шварц (Данн, Веннберг) – 49:54 (5x5)   3:2 Гурд (Флёри) – 53:03 (5x5)   4:2 Гурд (Эпплтон) – 59:41 (en)
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