«Калгари» победил «Ванкувер», «Детройт» уступил «Сиэтлу»

В Ванкувере (Канада) на стадионе «Роджерс-Арена» завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Ванкувер Кэнакс» принимал «Калгари Флэймз». Победу в этом матче одержали гости со счётом 5:2.



В составе победителей забивали Ноа Ханифин, Мэтью Ткачук, Расмус Андерссон, Элиас Линдхольм и Джонни Годро. За хозяев заброшенными шайбами отметились Мэттью Хаймор и Брок Бёзер.

В параллельном матче в Сиэтле на стадионе «Климат Пледж-Арена» «Сиэтл Кракен» принимал «Детройт Ред Уингз». Победу в этом матче одержали хозяева со счётом 4:2.



На 34-й минуте счёт открыли гости благодаря стараниям Джо Велено. На 37-й минуте Таро Хиросе удвоил преимущество. На 48-й минуте Адам Ларссон отыграл одну шайбу, а через 2 минуты Джейден Шварц сравнял счёт. На 54-й минуте хозяева вышли вперёд благодаря голу Янни Гурда, а на последней минуте матча он оформил дубль.