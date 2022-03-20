«Металлург» и «Авангард» забросили 10 шайб за 35 минут

В эти минуты в Магнитогорске на «Арене Металлург» местный «Металлург» принимает омский «Авангард» в рамках второго матча серии второго раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги. На момент написания новости идёт 38-я минута, гости ведут со счётом 6:4.



На пятой минуте Владимир Брюквин открыл счёт в матче, на девятой «Металлург» отыгрался усилиями Джоша Карри, а на 11-й Павел Дедунов вновь вывел омичей вперёд. На 18-й минуте Арсений Грицюк увеличил преимущество «Авангарда», на 20-й отличился Дамир Шарипзянов.



На пятой минуте второго периода Кирилл Семёнов забросил пятую шайбу своей команды в матче. После этого тренерский штаб «Магнитки» сменил голкипера Василия Кошечкина на Ивана Налимова. Таким образом, Василий не доигрывает второй матч подряд.



На 27-й минуте Никита Коростелёв отыграл один гол «Металлурга», на 30-й Алексей Береглазов забил шестой гол «Авангарда». На 34-й минуте хозяева отличились дважды: сначала забил Брендан Лайпсик, затем дубль оформил Коростелёв.



Напомним, в первом матче «Авангард» выиграл у «Магнитки» со счётом 8:1.