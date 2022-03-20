«Бостон» выменял у «Анахайма» защитника Х. Линдхольма. С ним заключат контракт на $ 52 млн

«Бостон Брюинз» выменял у «Анахайм Дакс» 28-летнего защитника Хампуса Линдхольма, сообщает североамериканский журналист Крис Джонстон на своей странице в «Твиттере».

Отмечается, что «мишки» подпишут с игроком обороны соглашение на восемь лет с кэпхитом около $ 6,5 млн. Общая сумма сделки составит около $ 52 млн. По текущему контракту зарплата Линдхольма составляет $ 5,2 млн.



Журналист сообщил, что официально о сделке может быть объявлено сегодня, 20 марта.



Напомним, Линдхольм принял участие в 582 матчах в НХЛ (все — за «Анахайм»), в которых набрал 222 (57+165) очка при общем показателе полезности «+74». Кроме того, он сыграл 55 встреч в плей-офф Кубка Стэнли, набрав 21 (4+17) результативный балл при коэффициенте полезности «+11».