Хартли: были причины, по которым «Авангард» упустил игру. Посмотрите 2-й период и поймёте

Главный тренер «Авангарда» Боб Хартли поделился мыслями о временном провале команды после победы во втором матче полуфинала Восточной конференции плей-офф КХЛ с «Металлургом» (7:5, 2-0). Во втором периоде «ястребы» чуть не упустили преимущество в четыре шайбы.



«Как я уже сказал, были определённые обстоятельства во втором периоде, по которым мы упустили свою игру. Какие конкретно? Пересмотрите второй период, вы сами всё поймёте. Но не стоит забывать, что мы встречаемся с лучшей командой регулярки.



Мы всегда просматриваем много видео, чтобы создавать себе моменты в нападении. Наш противник — сильнейший клуб регулярки, у них отличные защитники. Но я должен похвалить нашу команду, парни много работают и им воздаётся по заслугам», — передаёт слова Хартли корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.