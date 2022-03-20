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Хартли: были причины, по которым «Авангард» упустил игру. Посмотрите 2-й период и поймёте

Хартли: были причины, по которым «Авангард» упустил игру. Посмотрите 2-й период и поймёте
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Главный тренер «Авангарда» Боб Хартли поделился мыслями о временном провале команды после победы во втором матче полуфинала Восточной конференции плей-офф КХЛ с «Металлургом» (7:5, 2-0). Во втором периоде «ястребы» чуть не упустили преимущество в четыре шайбы.

«Как я уже сказал, были определённые обстоятельства во втором периоде, по которым мы упустили свою игру. Какие конкретно? Пересмотрите второй период, вы сами всё поймёте. Но не стоит забывать, что мы встречаемся с лучшей командой регулярки.

Мы всегда просматриваем много видео, чтобы создавать себе моменты в нападении. Наш противник — сильнейший клуб регулярки, у них отличные защитники. Но я должен похвалить нашу команду, парни много работают и им воздаётся по заслугам», — передаёт слова Хартли корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

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