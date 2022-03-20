И. Воробьёв: индивидуальные ошибки стоили «Магнитке» первого периода. Будем делать выводы

Главный тренер «Металлурга» Илья Воробьёв прокомментировал поражение во втором матче полуфинала Восточной конференции плей-офф КХЛ с «Авангардом» (5:7, 0-2). Во первом периоде «ястребы» забили «сталеварам» четыре гола.

«Индивидуальные ошибки стоили нам первого периода. Готовимся к матчу №3, больше нечего сказать. Выводы будем делать по началу обеих встреч. Сейчас пока вам сказать не могу. Вбрасывания тренируем целый год, после каждой тренировки. Но раз проигрываем вбрасывания, значит, надо подбирать эти шайбы», — передаёт слова Воробьёва корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

Напомним, в Магнитогорске на стадионе «Арена-Металлург» завершился второй матч серии второго раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Металлург» принимал омский «Авангард». Встреча завершилась победой гостей со счётом 7:5 (4:1, 2:4, 1:0).