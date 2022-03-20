И. Воробьёв: «Авангард» отчаянно играет. Сложно против них, постоянно под шайбу ложатся

Главный тренер «Металлурга» Илья Воробьёв поделился мыслями после поражения во втором матче полуфинала Восточной конференции плей-офф КХЛ с «Авангардом» (5:7, 0-2).
«Да, «Авангард» отчаянно действует. Действительно, сложно против них, но нельзя свои ошибки делать. Они постоянно в последний момент ложатся под шайбу. Слова нашли после первого периода, но смысл? Какие слова? Надо повысить уровень ярости, вот какие слова», — передаёт слова Воробьёва корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.
Напомним, в Магнитогорске на стадионе «Арена-Металлург» завершился второй матч серии второго раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Металлург» принимал омский «Авангард». Встреча завершилась победой гостей со счётом 7:5 (4:1, 2:4, 1:0).
- 20 марта 2022
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