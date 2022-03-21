Снайперская гонка НХЛ: Овечкин стал четвёртым игроком, забившим 40 голов в сезоне

Российский форвард «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин отметился голом в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Даллас Старз» – эта заброшенная шайба стала для него 40-й в текущем сезоне. Таким образом, россиянин стал четвёртым игроком, который в текущем розыгрыше регулярного сезона НХЛ забросил 40 шайб.
Ранее это удалось сделать только Крису Крайдеру («Нью-Йорк Рейнджерс»), Леону Драйзайтлю («Эдмонтон Ойлерз») оба – 41 гол, а также Остону Мэттьюсу («Торонто Мэйпл Лифс), 46 заброшенных шайб.
Напомним, сегодня в Вашингтоне (США) на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» состоялся матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Вашингтон Кэпиталз» принимал «Даллас Старз». Встреча завершилась победой гостей со счётом 3:2.
За «Вашингтон» забрасывали лишь российские хоккеисты – 36-летний нападающий Александр Овечкин, отметивший 40-м голом в сезоне, и защитник Дмитрий Орлов.
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