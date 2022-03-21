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Турнирная таблица и результаты матчей прошедшего игрового дня НХЛ

Турнирная таблица и результаты матчей прошедшего игрового дня НХЛ
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«Чемпионат» представляет турнирную таблицу Национальной хоккейной лиги по состоянию на 21 марта, а также итоги матчей прошедшего игрового дня регулярного чемпионата. В этот день было сыграно четыре встречи.

«Филадельфия Флайерз» – «Нью-Йорк Айлендерс» – 2:1

«Филадельфия» одержала волевую победу, забросив две шайбы во втором периоде. В составе хозяев дубль оформил Кевин Хейз, у гостей отличился Кейси Сизикас.

НХЛ - регулярный чемпионат
20 марта 2022, воскресенье. 21:00 МСК
Филадельфия Флайерз
Филадельфия
Окончен
2 : 1
Нью-Йорк Айлендерс
Нью-Йорк
0:1 Сизикас – 12:50 (5x5)   1:1 Хейз (Конечны, Фараби) – 24:22 (5x5)   2:1 Хейз (Фараби, Конечны) – 34:55 (5x4)

«Вашингтон Кэпиталз» – «Даллас Старз» – 2:3

«Даллас» обыграл «Вашингтон» благодаря голу Александра Радулова и дублю Рооле Хинца. У «Вашингтона» по шайбе забросили Александр Овечкин и Дмитрий Орлов.

НХЛ - регулярный чемпионат
21 марта 2022, понедельник. 00:00 МСК
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
Окончен
2 : 3
Даллас Старз
Даллас
0:1 А. Радулов (Линделль, Студенич) – 02:17 (5x5)   0:2 Хинц (Робертсон, Павелски) – 17:55 (5x4)   1:2 Овечкин (Карлсон, Кузнецов) – 24:53 (5x4)   1:3 Хинц (Павелски, Сегин) – 30:38 (5x4)   2:3 Орлов (Уилсон) – 48:56 (5x5)

«Каролина Харрикейнз» – «Нью-Йорк Рейнджерс» – 0:2

«Рейнджерс» впервые в сезоне выиграли всухую матч, в котором ворота команды защищал российский голкипер Александр Георгиев. Голами в составе гостей отметились Крис Крайдер и Фрэнк Ватрано.

НХЛ - регулярный чемпионат
21 марта 2022, понедельник. 01:00 МСК
Каролина Харрикейнз
Роли
Окончен
0 : 2
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
0:1 Крайдер (Труба, Лафренье) – 35:39 (5x5)   0:2 Ватрано (Зибанеджад) – 59:18 (en)

«Чикаго Блэкхоукс» – «Виннипег Джетс» – 4:6

«Виннипег» оказался сильнее «Чикаго» в результативном матче с 10 голами. У победителей отличились Николай Элерс, Дженсен Харкинс (дубль), Кайл Коннор, Джош Моррисси и Блейк Уилер. В составе хозяев забили Джонатан Тэйвз, Дилан Строум, Тейлор Рэддиш и Филипп Курашёв.

НХЛ - регулярный чемпионат
21 марта 2022, понедельник. 02:00 МСК
Чикаго Блэкхоукс
Чикаго
Окончен
4 : 6
Виннипег Джетс
Виннипег
0:1 Элерс (Коннор, Шмидт) – 09:14 (5x5)   1:1 Тэйвз (Рэддиш, Кубалик) – 21:13 (5x5)   2:1 Строум (Кейн, Дебринкэт) – 21:36 (5x5)   2:2 Харкинс (Демело, Копп) – 22:15 (5x5)   2:3 Харкинс (Копп, Свечников) – 31:13 (5x5)   2:4 Коннор (Шайфли, Уилер) – 37:36 (5x4)   2:5 Моррисси (Шайфли, Коннор) – 39:36 (5x5)   3:5 Рэддиш (Кейн, Строум) – 43:25 (5x4)   4:5 Курашев (Лафферти, Джонс) – 53:00 (5x5)   4:6 Уилер (Коннор, Копп) – 58:51 (en)

«Сан-Хосе Шаркс» – «Аризона Койотс» – 4:2

Уже на 20-й секунде хозяева открыли счёт в матче. В составе победителей голами отметились Ник Бонино, Тимо Майер, Ноа Грегор и Рудольф Балцерс. У гостей отличились Фил Кессел и Лоусон Круз.

НХЛ - регулярный чемпионат
21 марта 2022, понедельник. 02:00 МСК
Сан-Хосе Шаркс
Сан-Хосе
Окончен
4 : 2
Аризона Койотс
Глендейл
1:0 Бонино (Кольяно, Грегор) – 00:20 (5x5)   1:1 Кессел (Круз) – 38:00 (5x5)   1:2 Круз (Кессел, Гостисбер) – 55:09 (5x4)   2:2 Майер (Барабанов, Мегна) – 55:31 (5x5)   3:2 Грегор (Кутюр) – 56:15 (5x5)   4:2 Балцерс – 59:10 (en)

«Ванкувер Кэнакс» – «Баффало Сэйбрз» – 2:3 (ОТ)

«Баффало» в овертайме выиграл у «Ванкувера». Голами в составе хозяев отметились Джей Ти Миллер и Бо Хорват, у гостей шайбы на счету Кейси Миттельштадта, Джеффа Скиннера и Расмуса Далина.

НХЛ - регулярный чемпионат
21 марта 2022, понедельник. 05:00 МСК
Ванкувер Кэнакс
Ванкувер
Окончен
2 : 3
ОТ
Баффало Сэйбрз
Баффало
0:1 Миттельштадт (Олофссон, Миллер) – 01:50 (5x5)   1:1 Миллер (Гарланд, Шенн) – 22:31 (5x5)   1:2 Скиннер (Далин, Миттельштадт) – 23:55 (4x4)   2:2 Хорват (Миллер, Хьюз) – 33:32 (5x4)   2:3 Далин (Так, Томпсон) – 60:48 (3x3)

Таблицу Восточной конференции с 90 очками после 62 игр возглавляет «Флорида Пантерз». На два балла меньше у «Каролины Харрикейнз», которая провела столько же матчей. На три балла от «Харрикейнз» отстаёт «Нью-Йорк Рейнджерс», на счету которого 63 встречи.

На Западе лидирует «Колорадо Эвеланш», набравший 93 очка в 62 играх. На втором месте идёт «Калгари Флэймз», у которого 84 балла после 62 встреч. Тройку замыкает «Сент-Луис Блюз», набравший 77 очков в 61 матче.

Турнирная таблица НХЛ
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