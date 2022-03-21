Турнирная таблица и результаты матчей прошедшего игрового дня НХЛ

«Чемпионат» представляет турнирную таблицу Национальной хоккейной лиги по состоянию на 21 марта, а также итоги матчей прошедшего игрового дня регулярного чемпионата. В этот день было сыграно четыре встречи.

«Филадельфия Флайерз» – «Нью-Йорк Айлендерс» – 2:1

«Филадельфия» одержала волевую победу, забросив две шайбы во втором периоде. В составе хозяев дубль оформил Кевин Хейз, у гостей отличился Кейси Сизикас.

«Вашингтон Кэпиталз» – «Даллас Старз» – 2:3

«Даллас» обыграл «Вашингтон» благодаря голу Александра Радулова и дублю Рооле Хинца. У «Вашингтона» по шайбе забросили Александр Овечкин и Дмитрий Орлов.

«Каролина Харрикейнз» – «Нью-Йорк Рейнджерс» – 0:2

«Рейнджерс» впервые в сезоне выиграли всухую матч, в котором ворота команды защищал российский голкипер Александр Георгиев. Голами в составе гостей отметились Крис Крайдер и Фрэнк Ватрано.

«Чикаго Блэкхоукс» – «Виннипег Джетс» – 4:6

«Виннипег» оказался сильнее «Чикаго» в результативном матче с 10 голами. У победителей отличились Николай Элерс, Дженсен Харкинс (дубль), Кайл Коннор, Джош Моррисси и Блейк Уилер. В составе хозяев забили Джонатан Тэйвз, Дилан Строум, Тейлор Рэддиш и Филипп Курашёв.

«Сан-Хосе Шаркс» – «Аризона Койотс» – 4:2

Уже на 20-й секунде хозяева открыли счёт в матче. В составе победителей голами отметились Ник Бонино, Тимо Майер, Ноа Грегор и Рудольф Балцерс. У гостей отличились Фил Кессел и Лоусон Круз.

«Ванкувер Кэнакс» – «Баффало Сэйбрз» – 2:3 (ОТ)

«Баффало» в овертайме выиграл у «Ванкувера». Голами в составе хозяев отметились Джей Ти Миллер и Бо Хорват, у гостей шайбы на счету Кейси Миттельштадта, Джеффа Скиннера и Расмуса Далина.

Таблицу Восточной конференции с 90 очками после 62 игр возглавляет «Флорида Пантерз». На два балла меньше у «Каролины Харрикейнз», которая провела столько же матчей. На три балла от «Харрикейнз» отстаёт «Нью-Йорк Рейнджерс», на счету которого 63 встречи.



На Западе лидирует «Колорадо Эвеланш», набравший 93 очка в 62 играх. На втором месте идёт «Калгари Флэймз», у которого 84 балла после 62 встреч. Тройку замыкает «Сент-Луис Блюз», набравший 77 очков в 61 матче.