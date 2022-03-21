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Aftonbladet: экс-игрок минского «Динамо» Бенгтссон дал согласие на переход в «Вёкше»

Aftonbladet: экс-игрок минского «Динамо» Бенгтссон дал согласие на переход в «Вёкше»
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Шведский защитник Лукас Бенгтссон, недавно покинувший минское «Динамо», договорился о подписании контракта с клубом «Вёкше», который выступает в чемпионате Швеции. Об этом сообщает издание Aftonbladet.se. При этом сообщается, что агент игрока отказался комментировать эту информацию.

Напомним, контракт хоккеиста с минским «Динамо» был расторгнут по обоюдному соглашению сторон.

Лукас Бенгтссон перешёл в «Динамо» в июне 2021 года. В составе «зубров» провёл 42 матча регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги и набрал 19 (4+15) очков при показателе полезности «-9». В феврале играл на Олимпийских играх в составе сборной Швеции: в 6 матчах набрал 2 (1+1) очка.

Напомним, «Динамо» в первом раунде плей-офф Кубка Гагарина — 2022 на Западе уступило в серии санкт-петербургскому СКА со счётом 0-4.

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