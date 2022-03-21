«Филадельфия» не собирается обменивать Проворова и Конечны до дедлайна в НХЛ
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Российский защитник «Филадельфии Флайерз» Иван Проворов и нападающий Трэвис Конечны с большой долей вероятности останутся в составе клуба, сообщает The Fourth Period.
Клуб не собирается проводить сделки с участием хоккеистов до дедлайна в Национальной хоккейной лиге 21 марта. Ранее сообщалось о заинтересованности «Сент-Луис Блюз» в обмене Проворова.
В текущем регулярном чемпионате НХЛ 25-летний россиянин провёл 59 матчей, набрав 20 (5+15) очков при показателе полезности «-9». Контракт Проворова с кэпхитом $ 6,75 млн в год рассчитан до конца сезона-2024/2025.
«Филадельфия» в настоящий момент занимает 13-е место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 51 балл после 62 проведённых встреч.
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