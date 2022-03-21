Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Футбольный менеджер
Показать ещё Все новости
Все новости
«Динамо М» — ЦСКА. Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:15 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Филадельфия» не собирается обменивать Проворова и Конечны до дедлайна в НХЛ

«Филадельфия» не собирается обменивать Проворова и Конечны до дедлайна в НХЛ
Комментарии

Российский защитник «Филадельфии Флайерз» Иван Проворов и нападающий Трэвис Конечны с большой долей вероятности останутся в составе клуба, сообщает The Fourth Period.

Клуб не собирается проводить сделки с участием хоккеистов до дедлайна в Национальной хоккейной лиге 21 марта. Ранее сообщалось о заинтересованности «Сент-Луис Блюз» в обмене Проворова.

В текущем регулярном чемпионате НХЛ 25-летний россиянин провёл 59 матчей, набрав 20 (5+15) очков при показателе полезности «-9». Контракт Проворова с кэпхитом $ 6,75 млн в год рассчитан до конца сезона-2024/2025.

«Филадельфия» в настоящий момент занимает 13-е место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 51 балл после 62 проведённых встреч.

Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022